¡Una matrimonio fugaz! Karla Tarazona no ha tenido suerte en el amor, hasta el momento la conductora de televisión ha mantenido relaciones polémicas, y su más reciente decepción amorosa fue con Raúl Fernández, de quien se divorció tras un año y ocho meses de matrimonio. Sin embargo, para la presentadora de ‘Préndete’ este tema está superado.

En una reciente entrevista en el podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva, la ex pareja de Christian Domínguez reveló cómo es que pudo superar al ‘Rey de los huevos’ y eliminar todo sentimiento romántico hacía el empresario.

¿Cómo superó Karla Tarazona a Raúl Fernández tras el divorcio?

Si bien el matrimonio de la conductora de televisión y el empresario fue algo efímero, la abrupta separación habría lastimado sus sentimientos. Sin embargo, aplicó una técnica para olvidarse de su ahora ex esposo en tan solo 6 meses.

“ Me separé un viernes, lloré un sábado y domingo, y el lunes me levanté, se acabó (...) Cuando empezaron a salir los comentarios que la otra parte hacía, empecé el contacto cero, no solo para mí, sino también para mis hijos, para todo lo que tenía que ver con mi entorno más cercano. Bloqueé por todos lados ”, contó.

La drástica decisión que toma Karla Tarazona al terminar una relación

En la misma entrevista, la conductora de ‘Préndete’ contó que cuando ella termina una relación elimina todo rastro que le recuerde a su ex pareja e incluso remodela todo lo que tenga en casa.

“ Yo cuando me separo, se me resetea el chip y empiezo de cero, no queda ni registro de la cuchara que hay en la cocina. Cambio absolutamente todo, regalo y vendo. Por eso, solo tenía 15 días para pensar a dónde me iba a ir, qué iba a hacer con los niños y cómo quería que me vieran ”, confesó Karla Tarazona.





