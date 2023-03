La conductora Magaly Medina se sinceró en una entrevista con Verónica Linares, a quien le reveló detalles de su vida personal y profesional. En la conversación, la figura de ATV reveló por qué no terminó su carrera de Periodismo, según contó, su padre Luis Medina quería que ella estudie en el extranjero.

La “Urraca” contó que tenía planeado estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo, dio el examen para el entonces Instituto Jaime Bausate y Meza, hoy universidad, por curiosidad- allí estudió dos años y medio- pero no pudo culminarla porque salió embarazada.

“Yo vine acá (Lima) para preparar mis papeles para la Complutense de Madrid(…). Lo único en lo que fallé fue que en el transcurso decidí postular a la Bausate y Meza para conocer cómo era un examen. Me acostumbré y le dije (a su padre): ‘Te prometo que termino acá y me voy a la Complutense’. Mentira, porque me embaracé y nunca me fui. Los planes cambiaron, pero me hubiera encantado”, dijo la conductora de Magaly TV, La Firme.

Cabe mencionar que Magaly Medina solo logró estudiar dos años y medio, quedándose a mitad de carrera. Según dijo en varias oportunidades, se retiró porque no tenía dinero y porque quedó embarazada de su único hijo, Gianmarco Mendoza.