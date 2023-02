Melissa Klug, de 39 años de edad, negó que haya ‘castigado’ a Jesús Barco , de 25 años, por desechar sus planes de matrimonio en una reciente entrevista y calificó de ‘tonteras’ el hablar sobre el tema.

“¿No te molesto?”; “si sabe él de lo planes de matrimonio, no?” , le preguntaron Janet Barboza y Ethel Pozo a la ‘chalaca’, este 6 de febrero en ‘América HOY’.

La ‘Blanca de Chucuito’ salió en defensa de su pelotero. “Estaba nervioso, como lo notan, pero no (me molestó). Nosotros sabemos cuándo nos vamos casar, es cuando nosotros queramos casarnos, pero ahorita hay prioridades ” , sostuvo.

Sin embargo, admitió que aún no hay fecha y que ella sí quisiera casarse ahora.

“Si fuera por mi, salgo del canal, y me voy y me caso con él, pero mi compromiso con él sigue, nos amamos, su familia me quiere, todo está bien ”, agregó.

Melissa Klug no supo qué responder cuando Brunella le preguntó si habrá boda en este 2023.

AH: Melissa Klug sobre el matrimonio

