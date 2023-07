Sin piedad. Se supo que Néstor Villanueva no asistió a la audiencia de conciliación que Susy Díaz solicitó, debido a la demanda que le habría interpuesto el cumbiambero por difamación y una indemnización de medio millón de soles.

Y es que en conversación con “América Hoy” , el exesposo de Florcita Polo fue consultado por qué no acudió a dicha reunión con su exsuegra, a lo que él señaló “que nunca se enteró de nada”.

“¿Cuál conciliación? ¿Perdón? No se nada, no me han dicho nada”, dijo el cantante peruano, quien remarcó que no se habían comunicado con él para informarle de la audiencia.

Néstor Villanueva se burla de Susy Díaz y sus denuncias

Por otra parte, recordemos que Susy Díaz anunció que viene preparando una denuncia por maltrato psicológico en contra de Néstor Villanueva, pues se había cansado de los dimes y diretes en televisión nacional.

“Si no se presenta a la segunda (conciliación) yo voy a juicio por maltrato, porque la ley del adulto mayor del estado me protege, un poco más y me mandan al Larco Herrera, toda mi familia está yendo al psicólogo”, enfatizó la excongresista.

Al enterarse sobre esto, el cumbiambero no dudó en estallar en risas. “Voy a ver eso, no te puedo decir más porque no quiero terminar como malcriado. Tengo muchas cosas para defenderme, voy a ver eso con mi abogado” , sentenció.

