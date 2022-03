Nicola Porcella, modelo peruano de 34 años de edad, se enlazó EN VIVO con el programa ‘Amor y Fuego’ y rompió su silencio sobre el por qué no ingresó al reality ‘Esto Es Guerra’ de América TV.

La expareja de Angie Arizaga comentó que sostuvo una conversación con la producción de EEG, pero no llegaron a un acuerdo. Como se recuerda, Porcella salió del programa en el 2019.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí (...) No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, dijo Nicola Porcella en declaraciones con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, se pronunció por la indirecta que mandó desde las instalaciones de Televisa, en México, luego de que no lo consideraran para EEG.

“No he dicho que todo esté bien, porque no he tenido más conversación con ellos. Si me hubiera gustado sentado a conversar, que me digan ‘vamos a solucionar este tema’”, agregó.

Finalmente indicó que las escenas en las que aparecía disfrazado de explorador en México fueron grabadas como parte de un piloto de un programa que tiene planeado ser estrenado en el 2023.

‘EEG’ le cerró las puertas a Nicola Porcella

Luego de llegar a México, Nicola decidió agradecer a sus fans y explicar por qué no está en ‘Esto es Guerra’: “Como saben ya llegué a México con muchas ganas e ilusión de seguir haciendo lo que me apasiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que me escriben diciéndome que vuelva a EEG, desde que salí nunca había tenido tantos mensajes pidiéndome volver y se los agradezco de corazón”.

Lo que sorprendió más, fue que Nicola dejó en claro que él no se negó a ser parte de la nueva temporada de ‘EEG’, sino que habrían sido otros los que decidieron por él: “El volver a EEG no estaba en mis manos créanme sino en manos de las cabezas. Pero como les digo, gracias por el cariño y por el apoyo. Sé que he cometido errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes, gracias”.

