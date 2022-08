No solo es el programa de aniversario por los 10 años de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella fue descartado hace años del programa reality de ‘América TV’y se especuló siempre su retorno, pero al ver que no lo llamaban, decidió afirmar que ya no le importa si lo convocan, él no aceptará.

Cabe recordar que Nicola salió del programa en medio de un escándalo por agresiones contra su pareja en ese momento, que era Angie Arizaga, otra de las participantes históricas de ‘Esto es Guerra’.

Por su parte, Nicola Porcella afirmó que no regresaría porque no le gustó el trato que tenían con él mientras trabajaba, ya que se trataba de diferente forma a los conductores, producción y más, algo que no ve en ‘Televisa’ donde según él, “todos son tratados por igual”.

Dejando en claro que no volverá, Nicola afirmó que preferiría mil veces trabajar en ‘Esto es Bacán’, el nuevo programa de ‘Willax’, que estar una vez más en ‘Esto es Guerra’, pero esto estaría lejano, ya que el ‘exchico reality’, se encuentra buscando un futuro en México.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO