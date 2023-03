Fabio Agostini reveló que Paolo Hurtado le reclamó por haber opinado del ampay de Jossmery Toledo en un medio de comunicación. Como se recuerda, el pasado 24 de marzo de 2023, el ‘Galáctico’ salió en defensa de la expolicía, indicando que ella “está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida”.

“El culpable aquí es él, no sé por qué tanto con ella. Aquí el problema es de él porque está casado, ella está soltera”, declaró aquella vez al diario El Popular.

Ante tremendas declaraciones, el futbolista del Club Cienciano le escribió un mensaje vía Instagram al español, reclamándole por sus expresiones.

Fabio Agostini reveló este 31 de marzo en ‘América HOY’ que Hurtado “se molestó” porque él habló de Jossmery, tras su escándalo de infidelidad.

“Se sintió incómodo porque un medio habló cosas que realmente yo no dije. Y me dijo que por qué tengo que estar defendiendo a Jossmery. (Le dije que) a Jossmery la defiendo porque es mi amiga nada más, pero yo con el chico no tengo ningún problema, hablamos las cosas como hombres y las solucionamos”, comentó este viernes.

“Yo le dije que es una amiga mía y yo hablo de ella porque me da la gana . Yo del él no voy a hablar mal, no lo conozco, son sus cosas y no me interesan”, agregó el ‘Canario’.

Le preguntaron si Paolo Hurtado se atrevió a reclamarle porque se sintió celoso de él, a lo que Fabio respondió:

“No lo sé (si es celoso) son sus cosas, tampoco me interesan, mejor llámenlo a él y que se siente aquí y le hacen las preguntas a él (...) me imagino que estará molesto con este tema. No me puso ninguna palabra sonante, hablamos con respeto”, dijo incómodo el exintengrante de ‘Esto Es Guerra’.

Fabio Agostini reveló en 'América Hoy' que hace unos días recibió un mensaje de Paolo Hurtado, quien le reclamó por haber defendido a Jossmery Toledo sobre las críticas que estaba recibiendo tras el 'ampay' difundido por Magaly. (Fuente: América TV)

