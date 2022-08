Sin lugar a duda, “Grease” es de aquellas películas que marcaron a muchas generaciones, no solo las que vieron su estreno en 1978, sino las posteriores que quedaron cautivadas con la trama que está ambientada en los años 50. Debido al éxito que tiene hasta la actualidad, muchas veces hemos sido testigos del amor entre Sandy Olsson, una muchacha inocente, y Danny Zuko, el chico rudo de una pandilla.

Aunque al inicio de la trama, ella se muestra muy dulce, al final del filme cambia totalmente de apariencia dejando boquiabierto no solo al colíder de su grupo los T-Birds, sino al mundo entero. Su vestimenta: unos pantalones y chaqueta de cuero, se robó las miradas y suspiros de quienes la miraban. Sn embargo, lo que era un deleite a la vista, para la actriz significó una tortura.

Cuando Danny queda totalmente hipnotizado por la belleza de "Bad Sandy" al final de "Grease" (Foto: Paramount Pictures)

¿POR QUÉ PARA OLIVIA NEWTON-JOHN FUE UNA PESADILLA LUCIR EL LOOK DE CUERO?

Aquel estilo, que marcó y marca tendencia hasta nuestros días, se convirtió en una tortura para Olivia Newton-John. Si hacemos memoria, justo en la parte final de la cinta, la dulce jovencita aparece completamente transformada, incluso cuando Danny la reconoce y la llama por su nombre, ella le pide que se refiera a ella como “Bad Sandy”, mientras sostiene un cigarrillo que se lleva a la boca.

A partir de ese momento, suena el tema “You’re The One That I Want”, con el que John Travolta comienza a alardear sus mejores movimientos, pero a diferencia de su pareja en la ficción, esta no puede hacerlo con mucha soltura, toda vez que el vestuario no se lo permite. La también cantante solo atina a menear las piernas y realizar pequeños saltos.

La soltura de Danny se nota cuando baila, pero Sandy hace su mejor esfuerzo porque la vestimenta no se lo permite (Foto: Paramount Pictures)

LA RAZÓN POR LA QUE NO PODÍA MOVERSE

Resulta que para confeccionar el traje que iba a lucir Sandy al final de “Grease”, el diseñador del filme Albert Wolsky usó una pieza de piel de tiburón original de los años 50, pero había un inconveniente: solamente hizo un vestuario; es decir, en caso ocurriera un percance - se rompiera o manchara - no tenía otro sustituto. Esto llevó a que la actriz tuviera que usarlo con bastante cuidado.

Aunque eso no era todo, ya que la cremallera o cierre estaba roto, por lo que cada mañana el diseñador debía coserlo sobre la estrella de Hollywood para que pudieran filmar. Al final, quedaban tan apretados que la actriz no podía moverse con bastante soltura.

El vestuario final para la actriz de "Grease" significó una pesadilla (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ PASÓ CON EL VESTUARIO QUE USÓ SANDY?

Como el look de Sandy se convirtió en un objeto preciado por los coleccionistas, este fue subastado en 2019. Un millonario pagó por la chaqueta nada más y nada menos que US$ 243 mil, pero un mes después la devolvió, publicó Sensacine.

¿La razón? El coleccionista consideró que este pertenecía a todos y no solo a él. “Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de quienes te aman, eres la banda sonora de sus vidas. No debería estar en el armario de un multimillonario para fanfarronear en el club de campo”, dijo.

El dinero fue a parar al Instituto de Investigación del cáncer Olivia Newton-John. La actriz falleció el 8 de agosto de 2022 a los 73 años tras luchar por varias décadas contra el cáncer.