Pese a que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes firmaron los papeles de divorcio en buenos términos, nuevamente se ha desatado la polémica por la tenencia de su hija de de 4 años de edad.

Todo comenzó esta semana cuando el novio de Melissa Paredes, el bailarín Anthony Aranda respondió diversas preguntas de los usuarios, incluidas preguntas sobre la pequeña Mía.

“¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es porque no tienes plata?”, cuestionó un usuario, a lo que el ‘Activador’ arremetió: “sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, manifestó Anthony Aranda.

Pero, ¿por qué el ‘Gato’ Cuba no le dio permiso a Melissa Paredes para que supuestamente viaje a Disney con su hija y su novio? Según el programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, el problema no es la presencia del bailarín.

El programa de espectáculos aseguró que una persona cercana al futbolista le reveló el temo que tiene Rodrigo Cuba sobre un posible viaje de su hija al extranjero.

“Una persona muy cercana al ‘Gato’ Cuba nos reveló que el futbolista tendría temor de que su pequeña salga al extranjero. Y es que desde, aproximadamente, seis meses Melissa se quedó sin trabajo y sin departamento, o sea, no hay ingresos fijos”; reporta el informe periodístico.

Es decir, Rodrigo Cuba tendría miedo de que Melissa Paredes tenga la intención de quedarse en Estados Unidos debido a que no tiene trabajo en el Perú.

“Parte de la familia de Melissa Paredes tendría residencia americana y además Melissa habría solicitado un préstamo al ‘Gato’ para pagar deudas porque estaría en crisis”, se escucha en el reporte de Willax TV.

Rodrigo Cuba responde sobre prestamos a Melissa

El futbolista Rodrigo Cuba fue consultado por el supuesto préstamo a su exesposa Melissa Paredes; sin embargo, prefirió no responder.

“De temas personales no voy a hablar, y más aún temas de mi hija que yo considero que son temas privados y delicados (...) Los motivos no tengo por qué darlos”, mencionó.

También se le preguntó si tomaría medidas legales contra Anthony Aranda por hablar de su hija: “no lo he pensado, ni si quiera le tomo importancia”.

