El público no la quiere. Pese al refuerzo de su mamá en ‘El gran show’ y al gran puntaje que logró en el programa de Gisela, no recibió el apoyo de los espectadores y terminó siendo eliminada, abriendo nuevas rutas para la polémica Samahara Lobatón.

“Tengo varios proyectos, me voy a estudiar afuera, ya lo tenía programado, me voy con mi hija, con mi familia completa y seguir trabajando con mis redes sociales, qué es lo principal”, fue así como la menor de las Klug afirmó que no se siente afectada por haber sido eliminada del programa.

La hija de Melissa Klug afirmó que se irá con su familia completa y en las últimas horas su pareja, Youna anunció el fin de su relación, pero luego se retractó, dejando la duda de si irá con Samahara al extranjero y en caso sea así, cómo solventaría sus gastos, ya que la hija de Abel Lobatón, dijo que con sus redes sociales ganaría dinero.

