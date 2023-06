Samantha Batallanos, novia de Jonathan Maicelo, se pronunció tras la violencia agresión que protagonizó su padre contra una reportera del programa ‘Magaly TV La Firme’, y cuyas imágenes fuero difundidas en la edición de 22 de junio.

La modelo lanzó un polémico comunicado en su cuenta de Instagram donde justifica el salvaje accionar de su progenitor. Según ella, su padre solo intentó defenderla del supuesto acoso de los reporteros de Magaly Medina.

“Sobre mi papá, rechazo rotundamente su actuar y el acto difamatorio contra él por esta persona, ya que él, muy por el contrario, es una persona noble, juguetona y educada, todo lo contrario a como se le ha visto en aquellas imágenes” , señaló en su escrito.

En la víspera, ‘Magaly TV La Firme’ mostró las imágenes donde se ve cómo el hombre lanza un objeto contundente contra la reportera Nataly Julca, y luego le lanza una patada a la altura del vientre.

¿Qué dijo Samantha Batallanos?

Samantha Batallanos no tuvo mejor opción que defender a su padre, responsabilizando únicamente a los periodistas de ATV.

“Muchos de ustedes son padres y no viven el acoso a sus hijos constante y perturbador que me causa tanto malestar, pero ya cuando hoy ellos arremetieron con calumnias, de manera intempestiva, sin importarle las consecuencias que esto le podía ocasionar a mi salud en ese momento, porque salía de la clínica, mi padre cual león atacó para defenderme y no es tanto como salió en el video. Él jamás fue un padre violento, un padre violento jamás hubiera podido tener mi cariño, jamás hubiera podido inculcar el amor en todo sentido”, se lee en el comunicado.

La ‘urraca’ había afirmado que la agresividad del papá de Samantha Batallanos pudo ser lo que hizo que la modelo se enamore de Jonathan Maicelo.

