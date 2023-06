Tras protagonizar un escándalo junto a su padre, por atacar salvajemente el vehículo de los periodistas de ‘Amor y Fuego’, el futbolista Bryan Reyna se pronunció en sus redes sociales para explicar lo ocurrido.

“Mi padre y yo fuimos perseguidos y cerrados por supuestos periodistas a los largo de todo el camino hacia mi casa. El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde este, sin respetar mi vida privada y familiar”, se lee al inicio del comunicado que lanzó Bryan Reyna en su cuenta de Instagram.

El futbolista de Alianza Lima e integrante de la Selección Peruana resaltó que su trabajo “no depende de estar escándalos”. “No vivo de eso”, escribió.

Bryan Reyna pide disculpas por agresión a periodistas

El jugador también marcó distancia de la violenta agresión realizada por su padre Luis Roberto Reyna Velásquez contra la camioneta de los trabajadores de ‘Amor y fuego’, programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Sé que se cometió un error y pido las disculpas del caso por el accionar mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un limite y con la inseguridad que vivimos actualmente nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano . Esto que estoy viviendo no es normal, no esta bien. Yo no molesto a nadie. Únicamente juego a futbol”, sentenció.

Comunicado de Bryan Reyna tras agresión

DIARIO OJO | Padre de Bryan Reyna - Amor y Fuego

