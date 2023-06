Bryan Reyna , jugador de Alianza Lima e integrante de la Selección Peruana, está envuelto en tremendo escándalo por permitir que su padre atacara el vehículo de un equipo periodístico de ‘Amor y Fuego’.

En las imágenes del programa de espectáculos se ve a Luis Roberto Reyna Velásquez descargando su ira con un bate de béisbol y destrozar la carrocería de la camioneta.

¿Qué dijo Bryan Reyna?

Bryan Reyna y su padre terminaron en la comisaría y, según indicaron, ellos advirtieron que los periodistas los estaba siguiendo, por lo que justificaron su accionar.

“Antes de irme yo a Corea, con la Selección, me estuvieron acosando, estuvieron debajo de mi casa. Acosando, no sé que estaban buscando. Los (agentes) de seguridad de mi casa me había dicho” , se le escucha decir en un video grabado por un testigo.

El padre de Bryan Reyna abandonó la dependencia policial de Breña en horas de la noche y, luego, hizo lo mismo el futbolista de Alianza Lima, quien se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

TE PUEDE INTERESAR