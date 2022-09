El periodista Samuel Suárez cuestionó a Melissa Paredes luego que ella descartó haber vendido la cuenta de Instagram de su hija a una empresa y, por el contrario, dejó entrever que solo la reemplazó para vender ropa.

“Yo primera vez me entero (que) Melissa tenía una tienda de ropa llamada Eretria. Y que la empresa esta era tan exitosa que tenía más de 200 mil seguidores y que Melissa había contratado como imagen de su empresa a Magdyel Ugaz y Cielo Torres”, dijo ‘Samu’ en Instarándula.

El periodista recordó que Melissa Paredes tenía una marca de ropa, pero no es la que aparece ahora en el perfil que llevaba el nombre de su hija: “Hasta dónde recuerdo la línea de ropa que lanzó Melissa era de una marca llamada “Malac”, pero después de la sesión con su activador no volvió a sonar más. Ahora, yo no he asegurado en ningún momento (que) Melissa haya vendido algo, pero ya que menciona esta página es su empresa, me pregunto por qué en dicha página no hay una foto suya y no la promociona en sus redes nunca”.

“¿Cuánto le habrá pagado Melissa Paredes a Magdyel Ugaz para que sea imagen -o sea, imagínate, siendo Magdyel Ugaz entrella número 1 de Al fondo hay sitio- imagen de su empresa de ropa? No sé cuánto”, cuestionó Samuel Suárez.

El periodista afirmó que es extraño que Melissa tenga una empresa de la noche a la mañana cuando nunca antes la había promocionado: “Además dicen que Melissa Paredes se ríe y dice ‘se pasan, yo tengo mis empresas’, oye, mira, yo tengo mi empresa de Funkito, la he comenzado hace poquito y todos los días saco algo de Funko aquí en Instarándula porque quiero que crezca mi empresa ¿cuándo ha promocionado ella algo de su Eterea, Eretria?”.

En ese sentido, ‘Samu’ pidió a Melissa Paredes que analice mejor lo que va a responder a la prensa: “Moraleja de la historia: si no tienes una buena explicación o no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada, pero si me inventas tus empresas para salir del paso y decir ‘bueno, no sé qué pasó con la cuenta de mi hija’, bueno, ahí tu responsabilidad, pero no seas mentirosa, no seas mentirosa que esto me huele a una ‘pinochaza’ más porque qué raro, qué raro, dice que es su empresa y se ríe, y esa empresa no la conozco, más bien yo me acuerdo de la empresa de sus polos que nunca vendieron ni venderán”.

