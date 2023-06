Samuel Suárez no se calló nada y puso en evidencia a Rodrigo Cuba, quien a través de sus redes sociales le habría dedicado una canción a Ale Venturo. Y es que el periodista no se guardó nada y señaló que el futbolista había sido “muy iluso” si creía que los cibernautas no se darían cuenta.

“Sr. Gato usted creo que no sabía que se pueden ver las etiquetas ocultas, Sr. Deje de estar etiquetanto gente, si quiere dedicar canciones hagalo por WhatsApp mucho mejor y menos roche”, comenzó diciendo el creador de ‘Instarándula’.

En ese sentido, varias ‘ratujas’ alertaron al popular ‘Samu’ sobre la etiqueta a Ale Venturo en la historia del jugador del Sport Boys. “Hay varios celulares en los que se puede ver la etiqueta oculta, piensa que etiquetando nadie se daría cuenta”, agregó.

¿Qué canción le dedicó Rodrigo Cuba a Ale Venturo?

El pelotero Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores al compartir la canción “No se va” de Morat, mediante su cuenta oficial de Instagram; canción que estaría siendo dedicada para su expareja y madre de su última hija.

“ Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va” , se puede escuchar en la letra

