Llegó con todo. Johanna San Miguel regresó al programa luego de una inesperada salida y no dudó en hacerles el pare a los ‘combatientes’, quienes durante la mañana, rajaron de la ‘mamá leona’ en el programa ‘En boca de todos’.

Uno de los que no pudo evitar dar su opinión, fue Facundo González, a quien Johanna San Miguel no le perdonó nada, recordándole que ella lo apreciaba: “Ya sé, Facundo lo que piensas. Yo te quería, ya no te quiero nada”.

Facundo continuó intentando explicar que él no rajó de Johanna, solo dijo lo que pasa en su equipo, pero la ‘mamá leona’, sin filtros y sin piedad, le dio un golpe bajo al argentino: “Felizmente, Paloma, ya no está contigo, se dio cuenta que eres un tóxico y se alejó de ti”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán le ha estado ayudando económicamente a John Kelvin

Dalia Durán le ha estado ayudando económicamente a John Kelvin