Piero Arenas, el ‘chibolo’ de 21 años de edad que logró conquistar a la experimentada Ducelia Echevarría de ‘Esto Es Guerra’, se mostró sorprendido por el repentino fin de su relación sentimental. Ellos estuvieron saliendo cerca de un mes, pero la ‘guerrera’ prefirió poner punto final romance.

“Quedamos en que dejemos las cosas como amigos, ya que ella tenías otras... decisiones, eso causó el corte de la relación . Son cosas privadas, no quiero entrar en detalles”; dijo, evidentemente dolido.

Arenas contó que, al volver de su viaje de trabajo a Chiclayo, vio los videos de ‘Amor y Fuego’ donde Ducelia aparece en ‘coqueteos’ con un galán, quien la carga y la abraza en reiteradas ocasiones.

“ Justo he visto unos videos... no, nada no quiero hacer quedar mal a nadie, cada uno es responsable de sus actos y se respeta eso” , declaró en América Espectáculos.

¿Piero Arenas retomaría romance con Ducelia Echevarría?

Piero Arenas se sintió mortificado porque su romance con Ducelia Echevarría no prosperó.

“Una pena ¿no? en un momento estuvo todo bien, tan lindo, pero así son las cosas, qué se puede hacer. No cierro las puertas a nada, no quiero chocarme con la pared más adelante, no quiero quedar mal ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR