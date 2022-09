¿Quién es Bill Orosco? El joven cantante es sobrino del recordado Johnny Orosco, ya que su madre era hermana del intérprete de ‘El Arbolito’. Bill, por ende, es primo hermano de Deyvis Orosco.

Esta joven promesa de la cumbia es hijo de Charito Orosco y lo han catalogado como el “verdadero heredero de Johnny Orosco”. Incursionó en la cumbia en la orquesta ’La Dinastía Orosco’ y desde hace unos meses se presenta como solista.

Bill Orosco estuvo como invitado en ‘En Boca de Todos’ este 27 de setiembre y vivió un incómodo momento cuando hablaba de su familia. “Mi madre está contenta y sorprendida a la vez, ella siempre está acompañándome en los buenos y malos momentos”, comentó.

Sin embargo, Tula Rodríguez le preguntó por su padre biológico. La respuesta de Bill Orosco conmovió: “ No, yo no tuve papá, no lo conozco. Mi madre sabe que la amo y que estoy orgullosa de ella, y lo que ha hecho por mis hermanos y por mí”

Tula no dudó en pedir disculpas: “Discúlpame no conozco la historia, perdón si he sido impertinente, mi amor”

Cual es la relación de Deyvis Orosco con su primo Bill Orosco

Su verdadero nombre es Bill Sánchez Orosco y reveló que tiene una buena relación con su primo Deyvis, el novio de Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien tuvo un hermoso gesto al regalarle su primera guitarra.

“Seria un placer para mi compartir escenario con mi primo” , comentó.

