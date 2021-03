Augusto Thorndike se refirió a las reuniones clandestinas que habría tenido la periodista Mávila Huertas con el expresidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ habló en exclusiva con el conductor de Willax TV.

“Es irregular que un periodista vaya a Palacio de Gobierno y no pase por el registro formal, ¿no? Nosotros nos podemos reunir con las autoridades sin problemas. Aquí lo que levanta toda clase de sospechas es porque no se registró, ¿no? ¿Por qué tuvo que entrar por la puerta falsa? Y no veo ningún esfuerzo de parte de los directivos de prensa de América de tratar de aclarar esto, de dar una explicación, no?”, sostuvo el popular ‘Gringo’.

“Si ella fue con el permiso de Clara Elvira Ospina a reunirse con el presidente de manera clandestina entonces ya hay una responsabilidad de la dirección de prensa, ¿no? Y si ella fue sin el conocimiento de la dirección general de noticias entonces, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una situación incomoda que simplemente no están atendiendo”, añadió.

De acuerdo a un documento al que “Beto a Saber” accedió, Mávila Huertas habría ingresado a Palacio de Gobierno al mismo estilo de Richard Swing y Hayimi.

