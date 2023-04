Valery Revello y la empresaria Ale Venturo, antiguas mejores amigas, habrían terminado su amistad, según varios rumores en redes sociales. La exesposa de Sergio Peña también habría decidido cortar todo vínculo con Rodrigo Cuba, novio y padre de la última hija de Venturo. El distanciamiento entre ambas se habría dado hace unos días atrás.

¿Qué pasó? Los seguidores de la rubia y la morocha se han percatado de un curioso detalle y es que, Revello dejo de seguir en Instagram al “Gato” Cuba y a su novia, lo que indicaría que su vínculo amical habría llegado a su fin.

Como se puede ver en las siguientes imágenes, Valery ya no tiene agregado a Ale Venturo y al “Gato” Cuba en Instagram, por lo que habría evitado tener contacto con ellos.

Valery Revello ‘corta’ su amistad con Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Foto: (Instagram/@valeryrevello)

Valery Revello ‘corta’ su amistad con Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Foto: (Instagram/@valeryrevello)

¿Qué dijo Valery Revello sobre fin de su amistad con Ale Venturo y Rodrigo Cuba?

La expareja de “Peñita’ evidenció su alejamiento de la parejita este 4 de abril de 2023 al publicar un mensaje sobre la decepción, que muchos han interpretado como una fuerte indirecta sobre lo que ha sucedido entre ellos.

“Últimamente he estado presenciando actitudes cercanas que no comparto, hoy me siento con mucha tristeza, así suene rarazo, siento que hemos venido a este mundo a aprender a amar, y me apena ver que muchos no lo practiquen. Más amor menos odio entre nosotros por favor, así suene cliché piénsenlo bien” , expresó la modelo.

Como se sabe, Valery Revello y Ale Venturo mantiene una amistad de años, ambas se han dejado ver en sus redes sociales compartiendo en reuniones, cumpleaños de sus hijas e incluso han grabado varios videos videos para Tik Tok junto a Rodrigo Cuba.