El productor Dany Tsukamoto se pronunció tras conocerse la sentencia en última instancia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual favorece al cantante Ezio Oliva. Este martes 3 de julio, el estudio de abogados que representa al esposo de Karen Schwarz, informaron que Tsukamoto y Carlos Cacho deberán cumplir la sentencia dictada por el juez.

En diálogo con El Comercio, el productor aseguró que respetará la decisión del Poder Judicial, aunque comentó su abogado está realizando “gestiones”.

“Mi abogado aún está haciendo unas gestiones de esto porque la verdad no entendemos esta sentencia. No está basada en nada la verdad. Nada de lo que se dice ahí (en la sentencia) es algo que yo haya hecho. Preferiría no comentar (...) El abogado está viendo el tema y estamos tranquilos con eso. Igual respetamos lo que mande la ley”, recalcó.

Como se recuerda, Ezio Oliva, denunció al maquillador Carlos Cacho y a Tsukamoto por el delito de violación a la intimidad y uso indebido de archivos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que los halló culpables y que les impuso una condena de 3 años de pena privativa de la libertad suspendida; así como el pago solidario de 60 mil soles.

En la sentencia emitida esta semana se resolvió declarar infundados los recursos de queja excepcional interpuestos por la defensa de Cacho y Tsukamoto.

Por qué Ezio Oliva denunció a Dany Tsukamoto y Carlos Cacho

Según el documento judicial, Dany Tsukamoto tuvo acceso al video desde noviembre de 2013 y en el programa “Mil disculpas” se anunció de su existencia y se mostraron fotografías y/o imágenes del momento íntimo del agraviado con una dama “anunciando la noticia a fin de captar el interés del público televidente”.

Finalmente, el video se filtró en redes el 16 de enero de 2014, aunque el desaparecido programa de televisión “Mil Disculpas” no difundió el video.

La defensa de Oliva sustentó su denuncia en las declaraciones que Anthony Salvatore Rivadeneyra Sánchez dio en aquel entonces al programa “Dia D”.

“Muestra conversaciones por wasap y Facebook entre Rivadeneyra Sánchez y el encausado Tsukamoto Yncio, que dan cuenta de lo que efectivamente realizaron para afectar el derecho a la intimidad del agraviado. En el programa televisivo cuestionado (“Mil Disculpas”) se dio detalles del contenido de ese video íntimo –que previamente se había hecho filtrar a las redes sociales”, se lee.

En 2019, el Poder Judicial dictó tres años de prisión suspendida para ambos y ordenó el pago de 60 mil soles a favor del cantante. Pero el maquillador y el productor presentaron un recurso de nulidad para ser librados del juicio.

