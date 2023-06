A inicios del 2023 Samahara Lobatón sorprendió a muchos al anunciar que se iría del Perú para iniciar una nueva vida junto a su hija y su pareja en Estados Unidos. El sueño habría encontrado su fin y la hija de Melissa Klug estaría alistando maletas para regresar con su hija y sin Youna luego de una ruptura que tardó semanas en confirmar.

¿Qué planes tenía Samahara Lobatón en Estados Unidos?

Según filtró Melissa Klug y confirmó Samahara, tenía planeado estudiar una carrera y sus opciones estaban en ‘Educación infantil’ o ‘Psicología’, pero no se vio en sus redes sociales que haya iniciado alguna de ellas, pero sí cumplió con trabajar con algunas marcas peruanas pero desde tierras gringas: “Voy a estudiar aquí, trabajar en redes como siempre, Xianna irá al nido”.

¿Qué pasará con Samahara Lobatón tras romper con Youna?

Según las fuentes de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug estaría por volver a Perú y probablemente siga trabajando como influencer, afirmando que no es fácil prosperar en tierras gringas: “La vida en los Estados Unidos no es fácil, menos para un inmigrante que recién va, menos para una persona que no tiene papeles, no tiene documentos o que no está preparada para entrar al competitivo mercado laboral”.

