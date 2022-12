Paula Arias pasó tremendo roche cuando el cirujano de ‘América HOY’, David Ruiz, aseguró que el cuerpo de la salsera “fue hecho quirúrgicamente todo”. El experto se encontraba analizando una foto de la líder de ‘Son Tentación’ cuando lanzó sus críticas.

“Tienes las características típicas. No le han trabajado el tríceps, el ombligo está jaladito hacia abajo, le han trabajado la lipoescultura, le han aumentado la zona glútea y las caderas. No tiene nada de masa muscular que cuando se sienta tiene una prominencia acá (en las piernas)”, dijo este 21 de diciembre.

Paula Arias apareció EN VIVO para cuadrar al médico, a quien reclamó por dejarla mal.

“¿Cómo que todo es falso? ¿que me han puesto cadera? Esto es natural”, exclamó la cantante, mostrando su ‘totó' ante cámáras.

El especialista comentó: “No voy a discutir con ella. Si ella dice que así nació, así es”.

Qué cirugías se hizo Paula Arias

Paula Arias dijo que se atendió con una especialista de belleza y contó qué cirugías se hizo en los últimos años.

“Siempre he sido voluptuosa en las caderas, no me he ´puesto nada. Siempre he tenido dérrier, con la cinturita si me han ayudado”, comentó.

“Me hice una lipoescultura, yo lo dije. Ya tenía el derrier, pero en la parte lateral con la grasita que sacaron de la lipo, me pusieron, una nadita. El proceso sí duele. La cirugía no, pero el proceso sí duele”, agregó.

