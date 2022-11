El cantante Gianmarco volvió a generar polémica por su última reacción en contra de un reportero de “Amor y fuego”, en la que arremetió contra los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ah, Rodrigo y Gigi viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata con eso (…) Rodrigo, querido, si quieres saber algo de mí, me llamas por teléfono”, fue el mensaje que envió el interprete de “Se me olvido”.

Gianmarco envía mensaje a jóvenes talentos

Ahora, el cantautor peruano reapareció en un concierto en Piura y aprovechó para darles algunos curiosos consejos a los nuevos talentos de la música.

“Nadie tiene el derecho de apoyar (sic) Si tu música no me gusta, no tengo por qué apoyarte. Yo les recomiendo a los chicos a que se saquen ese speech de la cabeza, ‘en el Perú, la música no se apoya’. Eso ya no existe”, dijo Gianmarco a La República.