Las grabaciones de la octava temporada de “El señor de los cielos” están por iniciarse y tras el anuncio del retorno de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, los seguidores están ansiosos por verlo de nuevo en acción, pero no solo a él, también a otros personajes.

Precisamente, una de las interrogantes que se hacen los fanáticos es si volverán a ver de nuevo a Carmen Aub en su papel de Rutila Casillas, la hija de uno de los narcotraficantes más poderosos de México.

Aunque en junio de este 2022, en entrevista con People en español, señaló que ya había cerrado un ciclo con el drama criminal, también precisó no estar muy convencida porque había formado una verdadera familia con sus compañeros; sin embargo, meses después, ya tiene una respuesta.

¿QUÉ DECIDIÓ CARMEN AUB?

Aunque no ha confirmada nada, Carmen Aub estaría más cerca de regresar como Rutila Casillas a “El señor de los cielos 8″. ¿Por qué? Pues si damos un vistazo a sus redes sociales, podríamos obtener una respuesta afirmativa.

Y es que en sus historias de Instagram, la actriz de 32 años subió dos misteriosas publicaciones: una de ellas es que se aventura a un nuevo proyecto en Telemundo con la descripción: “Me urge contarles”, lo que haría suponer que ya es parte de la exitosa serie y se encontraría con el elenco para la lectura del primer capítulo de la octava temporada.

En la otra imagen, vemos sonriente y guiñando a la mexicana con el look que tenía su personaje en la entrega anterior. “Ya me había desacostumbrado al pelo corto… no mentiré, sigo de luto, aún no me empodero, pero ya pasará”, escribió.

Con estas dos pistas, todo indicaría que el retorno de la talentosa actriz se daría y la veríamos nuevamente en acción.