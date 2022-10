La modelo Alejandra Baigorria aseguró que su relación con Said Palao es sana, a diferencia de las relaciones tóxicas que tuvo en el pasado. Para sorpresa de todos, la ‘combatiente’ culpó a sus exparejas por los momentos complicados que vivió.

“No, acá no hay que pedir permiso (...) todo bien, cada uno tiene su espacio, además que yo soy una chica que no soy mucho de salir, no me gusta mucho, además que estoy pasando por una lesión bastante complicada del hombro y prefiero descansar para poder recuperarme rápido, pero eso no quiere decir que tener al hombre al lado. (Said) tiene derecho a salir con su papá, con su hermano, con su primo, con sus amigos, con sus amigas, con lo que a él le parezca, no hay ningún problema, igual yo, la diferencia es que yo todavía no he salido porque en realidad tengo muchas cosas, pero he viajado sola y seguramente en algún momento saldré sola y harán su show igual”, comentó.

En diálogo con América Espectáculos, la empresaria aseguró que llevan una relación fuera de lo común: “No somos de estas subiendo muchas historias y será por eso también que especulan, pero ha sido de siempre, nosotros no celebramos ni mesario ni anuario, ni un año ni dos ni tres, no celebramos porque fue decisión de ambas partes y yo creo que así nosotros llevamos nuestra relación tranquila”.

En ese sentido, Alejandra Baigorria aseguró que su fórmula funciona más que la de los que se casan y tienen hijos e incluso culpó a sus exparejas de haber sido “tóxica”: “Entonces yo creo que habría que ver qué fórmula funciona más: si los que son melosos y no se dejan y se casan, el anillo, la fiesta, los shows, te amo, hasta hijos y al final no termina funcionando, entonces yo creo que cada uno lleva su relación como cree que va a funcionar y yo creo y siento y veo que voy a cumplir 2 años y mi relación está funcionando de la manera que la estamos llevando, diferente a la toxicidad que yo llevaba antes mis relaciones o que me hacían llevarlas”.

Por su parte, Said Palao aseguró que es libre de salir sin su novia: “Fue con mi papá, con mi tío y mi hermano, tampoco fue Flavia porque no le gusta Calamaro, si le hubiera gustado tal vez hubiera ido, pero ni siquiera sabe quién es (...) nacimos libres, somos libres, otra cosa es que tenemos que respetarnos, pero somos libres”.

“Nosotros no somos tóxicos, eso es lo que pasa, cada uno tiene sus libertades, pero siempre con respeto”, comentó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR