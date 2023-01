El concurso de belleza Miss Universo publicó la entrevista oficial que la peruana Alessia Rovegno tuvo con el jurado antes de la gran final, la cual le valió el pase al top 16 el pasado 14 de enero de 2023.

Durante la entrevista, lo primero que el jurado le preguntó es sobre las críticas que recibió de parte de los peruanos por no representar la supuesta ‘belleza peruana’: “He sido criticada porque soy rubia y no soy la peruana típica para mucha gente”, comentó la Miss Perú.

“En 2018 fui la portada de una de las revistas más importantes en Perú y ellos decían ‘tú no nos representas, tú no eres peruana’”, recordó Alessia Rovegno. “Desde niña he estado expuesta en los medios de comunicación por mi familia, así que realmente pienso que sé cómo manejarlo, no dejo que la opinión de la gente, las opiniones destructivas lleguen a mí e influyan en mis emociones porque si no estaría en mi casa llorando”.

“Me considero una persona emocionalmente inteligente, eso es algo bueno porque me ha permitido manejar mejor las cosas con los medios de comunicación”, agregó la Miss Perú, quien contó que el mensaje que quería dar como reina de belleza era que cualquier mujer, sin importar de dónde venga, podría representar a su país:

“No, realmente fui más criticada al principio, fue lo mismo, no dejé que esas opiniones me afecten, pero en la actualidad me están apoyando, pero sí, al inicio fue realmente difícil, y por eso es que mi capa de bikini es sobre ‘Embracing Diversity’ (abrazando la diversidad) porque ese es el mensaje que quiero dar. Estoy aquí, soy peruana, soy rubia, tengo ojos verdes, pero Perú es un país multicultural, con gente de todo lugar y no se trata de la apariencia física”, manifestó.

Además, Alessia Rovegno habló de su trabajo como modelo con distintas marcas, sus proyectos sociales y su pasión por la educación por los niños: “La educación es el progreso y es el proceso ahí, el futuro, nuestros niños son las generaciones futuras y todo empieza con la educación”.

Fuente: Miss Universe

