Brunella Horna le retiró la invitación de su boda a Natalie Vértiz luego que esta última pidió públicamente el regreso de Melissa Paredes a la conducción del programa América Hoy.

“¿Brunella los ha invitado a su boda?”, preguntó la reportera de América Hoy a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. “No queremos saber nada de Brunella Horna, o sea, de verdad, ¿cuándo vuelve Melissa Paredes?”, fue la respuesta de la modelo.

Tras la nota, las cámaras enfocaron a Brunella Horna, quien aseguró que sí iba a invitar a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, pero ahora no lo hará: “La verdad que los tenía en mi lista, los tenía en mi lista y ahorita los voy a borrar. Todavía no he entregado invitaciones, ustedes saben”.

“¿De verdad los ibas a invitar?”, preguntó Ethel Pozo. “Sí, los iba a invitar, iba a invitarlos, sí”, aseguró Brunella Horna.

La empresaria también ‘troleó a Natalie Vértiz con Sheyla Rojas, exconductora de Estás en todas: “Ahorita los voy a borrar, cómo me vas a hacer eso. ¡Yo también extraño a la Shey Shey, Natalie Vértiz!”.

Fuente: América Televisión

