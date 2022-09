El 16 de septiembre de 2022, la periodista Carla Tello sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre de su bebé.

A través de Instagram, la conductora de América Noticias compartió un tierno video donde se la ve con un globo transparente en el que se lee en nombre “Mateo”.

“¿Ya tienes nombre para tu bebé?”, le preguntaron en las historias. “Se llama Mateo!”, confirmó Carla Tello.

Además, un usuario preguntó a la periodista si ya sabe si dará a luz de forma natural o por cesárea: “Lo que hemos hablado con el doctor es que sea natural. Estoy con todo ok para que sea naturalito”, contó Carla Tello.

La periodista también reveló que le dieron varios ‘antojitos’, pero ahora está tratando de cuidarse más para que su bebé esté sano:

“Me volví fan de las cosas saladas... ají de casa. Salsa huancaína, puré, esas cosas. Pero ahora me mandaron a dieta y me estoy aguantando los antojos. Ojo la dieta no es para mí, sino para mi hijito, para que nazca 100% sano. Dicen que hay que ponerle empeño al último trimestre”, precisó.

Foto: Instagram @carlatello_r

