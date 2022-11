Isabel Acevedo decidió emprender un nuevo negocio y ahora da clases de automaquillaje. La popular ‘Chabelita’ está cobrando 100 soles por personas a las personas que se inscriban en su master class programado para este 27 de noviembre.

La bailarina estuvo promocionando sus clases en rede sociales, la cual incluye los materiales de maquillaje para todos sus alumnos. Sin embargo, el estilista y asesor de imagen, Carlos Cacho, no vio con buenos ojos el emprendimiento de la ‘Chabelita’.

“La imagen que tengo de ella es que es una bailarina, no sabía que era maquilladora. Yo no la conozco de maquilladora, no sabía que era maquilladora. Yo no sé cual es el público que está buscando” , comenzó diciendo el autodenominado ‘Zar de la belleza’.

Y no solo eso, Cacho cuestionó la calidad de las clases de la expareja de Christian Domínguez.

“Si tú vas a comer a un buen restaurante, sabes que vas a comer bien, porque sabemos la calidad, pero si tú vas a comer en un restaurante no tan reconocido el riesgo lo vas a correr tú (...) Si estás yendo a un lugar que conoces tienes la garantía de poder exigir, pero si no conoces el lugar y no goza de reputación ni trayectoria, no creo que puedas exigir mucho”.

Ethel Pozo y Burnella quisieron defender a Isabel Acevedo y comentaron: “Vale el esfuerzo, el emprendimiento”.

Clases de maquillaje de Isabel Acevedo

