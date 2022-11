Christian Domínguez rompió su silencio para “Más Espectáculos” y confesó que sí tuvo problemas con Pamela Franco por declarar sobre su expareja, Isabel Acevedo. Y es que recordemos que en “América Hoy” siempre han aprovechado la oportunidad para trolear al cumbiambero.

Sin embargo, según contó el popular ‘wachimán’, estas declaraciones habrían traído diferencias con la madre de su pequeña María Cataleya y hasta le habría solicitado que, para evitar problemas, no mencione a la ‘Chabelita’.

“Por su experiencia, ella me ha dicho que es mejor ni siquiera opinar a favor. Si digo algo positivo, también puede causar notas en la prensa, por eso prefiero decir: ‘Chicos, no tengo nada que decir’. Estoy en esa posición ahora”, comentó Christian.

Por otra parte, Domínguez también fue consultado sobre si estaría dispuesto a compartir el mismo set de televisión con Isabel Acevedo. “La verdad no. Y no lo hago solo por mí, sino que creo que también debe ser fastidioso que te estén preguntando. Vienes por algo y sales hablando otra cosa. Es feo, tedioso y no me gustaría tampoco”, finalizó.

