John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber salido de prisión, luego de haber cumplido la condena de más de un año por el delito de violencia física y psicológica hacia su aún esposa, Dalia Durán. Sin embargo, la abogada de la cubana no dudó en tocar algunos temas relacionados al cantante.

Recordemos que hace algunos meses atrás, familiares y amigos del cumbiambero se unieron para hacer un concierto pro fondos a favor de sus menores hijos, ya que dentro de la cárcel no tenía ingresos, generando una gran polémica.

En ese momento, Dalia señaló que nunca se enteró si ese dinero realmente iba a ser destinado para sus pequeños, y que si fuera por ella, no aceptaría ni un sol de John Kelvin.

Ahora, la representante legal de la cubana, Claudia Zumaeta, brindó declaraciones exclusivas sobre el proceso legal que lleva Dalia y John, y dejó en claro que no recibieron ningún tipo de dinero. “Mi clienta no ha recibido un solo centavo de ese concierto profondos. ¿Dónde estará el dinero? No sé”, sentenció.

Por otra parte, la abogada también señaló que su clienta sigue teniendo medidas de garantía contra John Kelvin, por lo que no sabe cómo es que se verán las caras en una próxima conciliación. “Tengo entendido que lo han apelado, él sigue teniendo restriccciones”, dijo para el programa ‘D’Mañana’.

