Richard Acuña estaría incómodo con las constantes bromas que hace Edson Dávila en el programa ‘América HOY’. Y es que en los últimos días, el popular ‘Giselo’ se burló del excongresista por su forma de vestir y hasta aseguró que se hizo una lipomarcación en los abdominales para lucir sexy.

Brunella Horna expresó su molestia por los comentarios de Edson: “ es bien faltoso, es algo que yo se le había dicho en el camerino, le dije ‘por favor no toques a mi novio, no me gusta que lo toques tanto’, pero sigue, obviamente le tuve que hacer el pare”.

Asimismo, reveló que su futuro esposo Richard Acuña está pendiente de las burlas de ‘Giselo’ y se encuentra fastidiado. Por esa razón, no acepta las invitaciones al canal para entrevistas.

“Claro que le molesta, cómo le va a divertir que digan algo que no es verdad. Obvio, le molesta. Me dice ‘yo acepto y respeto tu trabajo’ pero está detrás de esto. Muchas veces lo han llamado (de América HOY) para que se enlace o algún video o llamada, y no quiere” , dijo sobre el hijo de César Acuña.

Qué dijo Edson Dávila sobre Richard Acuña

El pasado 8 de noviembre de 2022, Brunella Horna y ‘Giselo’ tuvieron un fuerte cruce de palabras en América Hoy. Edson Dávila le aconsejó a ‘Babybrune’ que se preocupe ya que Richard Acuña se está sometiendo a una lipomarcarción.

La modelo no soportó este comentario y le increpó EN VIVO: “Te he dicho que no te metas con mi pareja porque yo no me meto con la tuya” .

Días después, e conductor arremetió cuando Brunella dijo que siempre le sugiere a su novio cómo vestirse. “Ah, tú eres la del mal gusto. A mí particularmente no me gusta cómo se viste Richard, así me abras los ojitos de molesta”, causando la risa de todos los asistentes en el set de televisión.

