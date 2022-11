El próximo 24 de noviembre, la hija de Tula Rodríguez cumple 14 años de edad y la conductora de televisión organizará una pequeña fiesta con familiares y amigos de la adolescente.

En medio de los preparativos, Tula grabó un divertido video con la menor, donde le pregunta si quiere que le prepare sánguches de pollo para la próxima reunión. Sin embargo, la exvedette nunca imagino la respuesta que le daría su hija.

“Yo quiero pedir algo para comer, pero es mi cumpleaños... Ah nooo. Pídeme algo que me guste” , se le escucha decir a Valentina Carmona.

“¿O sea que los sánguches de mamá no te gustan? Mi hija no quiere que le prepare su sanguchito” , respondió Tula, fingiendo que llora.

La adolescente le pidió a su mamá que compre comida rápida, y ante la negativa, reclamó: “Te voy a denunciar mamá, por abuso infantil”.

Qué hace Tula Rodríguez tras el fin de ‘En Boca de Todos’

La conductora Tula Rodríguez contó que su hija es la única persona en su familia que está feliz que haya dejado de trabajar tras el final del programa “En boca de todos”, el pasado 28 de octubre. A través de Instagram, la presentadora compartió videos mostrando a qué se dedica después de dejar la televisión.

“La única en esta casa que está feliz que yo no trabaje es esta niña, me voy a ir a trabajar hoy, te aviso”, le dijo a su hija. “¿Qué quieres? ¿Que me quede acá encerrada esperándote ahí con la comidita, cocinándote?”, bromeó Tula con su hija.

