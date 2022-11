Tula Rodríguez reveló que recibió duras críticas por llevar a su hija, quien pronto cumplirá 14 años de edad, al concierto de Bad Bunny en Lima, realizado el 13 de noviembre en el Estadio Nacional.

La exconductora de ‘En Boca de Todos’ dijo que muchas madres se escandalizaron y le mandaron mensajes donde la juzgaban por cómo cría a su hija, fruto de su matrimonio con el difunto Javier Carmona.

“Alrededor habían muchas chibolas que yo me quedé sorda, pero quién soy yo para decirles que se callen, son jóvenes fueron a gritar porque aman a Bad Bunny, los adultos tenemos que ser más tolerantes. Me han mandado varios mensajes donde me dicen ‘¿no te parece ridículo por llevar a tu hija? ¿no te da vergüenza?’. No me avergüenza, me parece más ridículo juzgar, la vaca no se acuerda cuando fue ternera”, dijo en un video en Instagram.

La exvedette pidió a las madres recordar su época de juventud y preocuparse por la crianza de sus propios hijos.

“Que los hijos griten, que griten pues, de eso se trata ser jóvenes, de disfrutar, no molesten. Es fácil juzgar lo que hace otro papá, preocúpate por lo que tú estás haciendo con tus hijos, todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos equivocado. Yo por decisión propia decido llevarla (a mi hija) conmigo, estar con ella. Esa es una manera de ser cómplices y estar cerca, soltarla, pero siempre con mi lupa”, agregó.

