Jefferson Farfán celebró con Alianza Lima el haber obtenido Bicampeonato del futbol peruano, al ganarle 2 - 0 a Melgar en Matute, consagrándose como campeón de la temporada 2022 de Liga 1.

El jugador de 38 años de edad compartió una divertida fotografía de los integrantes del club Blanquiazul con el trofeo de la Liga 1, mientras se burlan del festejo que Alexander Succar popularizó en el último clásico.

“No están preparados”, escribió la ‘Foquita’, pero los comentarios de sus detractores no se hicieron esperar.

“Pero Negro, tú no jugaste todo el año, por ahí que canchereé alguien que sí jugó”; “jajajaja pero qué carejebe. No tiene sangre en la cara”; “El que aprobó sin estudiar ni dar examen, celebra como grande”; “Jajaja ha estado como maceta toda la temporada y ahora sacando cachita” , fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Universitario.

La expareja de Melissa Klug no se quedó callado y presumió sus años de experiencia:

“Ya jugué mucho amigo, 17 años en Europa y ahora un poquito con el club que amo. Qué más puedo pedirle a la vida”.

“Mira, para dejarles en claro y no se olviden. Me fui 17 años a Europa y en 2 años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años. Bájale un cambio, no vale picarse” , escribió la ‘Foquita’ en otro comentario.

Jefferson Farfán enfurece con hincha

Cuantos partidos jugó Alianza Lima

Jefferson Farfán jugó en dos partidos y en los cuales estuvo contados minutos en el terreno de juego pues ingresó como suplente.

El partido en el que participó y en el que fue duramente criticado fue el clásico frente a Universitario de Deportes, en la que los íntimos perdieron y en el que el aspecto físico de Jefferson Farfán fue duramente criticado en redes sociales por los propios hinchas quienes aseguraban que la ‘foquita’ lucía bastantes kilos de más.

