Fuertes declaraciones. Isabel Acevedo estuvo como invitada especial en el última edición de “En boca de todos”, donde no esperó enfrentarse a Ricardo Rondón por haber insinuado que su actual novio, Rodney Rodríguez, no era atractivo físicamente.

Y es que la bailarina no pudo evitar mostrar su indignación con los conductores del programa de espectáculos, pese a que fue respaldada por Tula Rodríguez y Valeria Pizza.

“El novio de nuestra Chabelita es buena gente, es un chico súper simpático, interesante, con una sonrisa encantadora, por favor Chavelita, defiende a tu novio”, comenzó diciendo la esposa del fallecido Javier Carmona.

“Por favor, ¿por qué son así? Mi bebecito es hermoso, tiene un corazón increíble. Y además, para mí está churrísimo”, dijo Isabel, a lo que Ricardo respondió: “Dicen que el amor es ciego… Dejémonos de hipocresías, tú podrás estar enamorada de tu Rodney, pero el tipo es feo... Directo a la cara pelada. De feo a feo”.

En ese momento, la expareja de Christian Domínguez se molestó y pidió a Rondón que no le falte el respeto a su pareja, y menos si no se encontraba presente. “No voy a soportar eso, porque me parece una falta de respeto. No voy a soportar que me digas eso, me parece malazo que me lo digas en vivo... Eres un huachafo, Rondón”, finalizó diciendo.

Chabelita parcha a Ricardo Rondón por decirle feo a su novio

