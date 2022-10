Durante la última edición del programa “En boca de todos”, se comentó sobre la próxima despedida de soltero de Richard Acuña. Y es que en ese momento, Tula Rodríguez recordó cuando trabajaba como vedette y hasta afirmó que la contrataron como animadora en varias despedidas.

“Te voy a preguntar. En la despedida de soltero en los 80, 90, contrataban a las vedettes con sus plumas de lentejuelas y yo recuerdo, claramente, que tu presupuesto era por 20 minutos de bailar, 1000 a 1500 o 2000 dólares. ¿Es verdad?”, empezó consultando Ricardo Rondón.

“Voy a confesar algo... Era en el 2000, este es mi pasado. Yo no puedo mentir, no me hago poniendo una aureola. Yo he sido vedette y sí me han contratado en algunas oportunidad, y he sabido cobrar 500, también 1000, también 2000, y en provincia era 3000 dólares”, explicó la bailarina.

En ese sentido, la conductora de América TV también explicó un poco en qué consistían sus espectáculos. “Son estas despedidas donde contrataban a la vedette, a un actor cómico, una cantante criolla y hacían todo un show (...) No era solo varones, era mixto. Las chicas, las novias eran las que contrataban porque sabían que el novio morían por mí”, comentó.

Además, indicó cómo era su vestimenta, la cual consistía en un hilo dental con lentejuelas y botas en las rodillas. “Hasta de una torta gigante me han sacado y ahí cobré 3000 dólares”, finalizó.

