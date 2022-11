Este 2 de noviembre de 2022, durante el programa América hoy, el maquillador Carlos Cacho se burló de los disfraces que Isabel Acevedo ‘Chabelita’ y su pareja, Rodney Rodríguez, lucieron en Halloween.

“Tenemos otra foto para ver mejor a él porque a él la verdad que yo no lo veo, parece la mamá de la Chabelita”, comentó Janet Barboza inicialmente. Por si fuera poco, Carlos Cacho comparó a Rodney Rodríguez con Andrés Hurtado.

“¿De qué está disfrazada ella? (...) ¿Qué hace con Andrés Hurtado? ¿No es Andrés? ¡¿No es Andrés?! A mí me llamó la atención verla a la Chabelita con Andrés”, dijo Carlos Cacho.

“Es Andrés cuando bailaba en La gran revista”, acotó Carlos Cacho. “Pero Carlos, yo a ella la veo regia”, dijo Ethel Pozo.

Por su parte, Carlos Cacho afirmó que el disfraz de ‘Chabelita’ tampoco estuvo bien hecho: “En el disfraz, para que se vea fino, que se vea real, es muy importante los detalles, entonces, en esa época, el corte de pelo era el cuadrado (...) si no tienes la peluca negra como la de Cleopatra, no hay disfraz, ella está con su pelo, no hay disfraz porque ella está con su pelo real”.

“Ella está linda, pero él... Chabelita, no seas mala, cómo vas a poner esa foto, no te pases”, dijo Brunella Horna.

“Además, el delineado de Andrés es más largo que el de la Chabelita... bueno, se parece a Andrés”, sentenció Carlos Cacho.

Fuente: América Televisión

