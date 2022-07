Este martes 26 de julio de 2022, durante el programa En boca de todos, la bailarina Isabel Acevedo se pronunció luego que Tilsa Lozano reveló que se ‘autoinvitó’ al festival peruano que se realizó en Virginia, Estados Unidos.

“Me causó mucha gracia, obviamente que fui invitada. Gracias a esta invitación participé en este evento que di todo mi arte, todo el mundo sabe que yo soy bailarina y la idea aquí fue compartir con todos nuestros compatriotas, obviamente yo me sentí súper emocionada, es la primera vez que estuve en un evento tan grande y más aquí, en Estados Unidos”, dijo ‘Chabelita’.

“Imagínate, cuánta gente no regresa hace tanto tiempo y ver a un famoso y poder compartir con ellos, la verdad me pareció súper especial, también lo disfruté muchísimo más allá de lo que se hable”, acotó.

La bailarina se mostró sorprendida con las revelaciones de Tilsa Lozano y decidió aclarar lo que pasó: “No sé, la verdad me sorprende muchísimo (...) no le tengo que responder a ella, más bien yo lo estoy haciendo para que la gente sepa un poquito cómo fue el tema”.

“Cuánta gente viene, inicia desde cero en un país que es súper más complicado porque tú en tu país tienes todo, pero venir a otro país, iniciar de cero es súper difícil. Me encantó poder disfrutar con mis compatriotas”, añadió.

Sin embargo, cuando le preguntaron si fue contratada, ‘Chabelita’ aclaró que la invitaron: “Claro que me invitaron (...) por este evento que me llamaron, que me convocaron, yo acepté y yo alargué mi pasaje”.

“Yo aperturé el evento (...) la gente obviamente va llegando más tarde”, comentó sobre el poco público que estaba en su presentación.

