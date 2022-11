Ojo Show







“Tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa”: Christopher Gianotti sobre reconciliación con Úrsula Boza En diálogo con la “Urraca”, Gianotti reveló que le gustaría retomar su relación con la madre de sus dos hijas. “A mí me encantaría (regresar), pero haber si me atraca”, dijo.