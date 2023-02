Fuerte y claro. Dalia Durán decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa “Préndete”, luego de ser acusada por John Kelvin de presuntamente “acosarlo” al enviarle videos y fotos íntimas para lograr regresar con él.

En ese sentido, la modelo cubana se enlazó telefónicamente con el espacio de Panamericana TV para negar tajantemente las afirmaciones del cumbiambero y aseguró tener pruebas de la violencia psicológica que ha vuelto a sufrir por parte de él.

“ El señor cero empatía porque es un mentiroso de lo peor, eso es lo que es él. Yo de verdad espero que pueda demostrar todo lo que él dice, porque yo también tengo muchísimas cosas que demostrar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Dalia Durán confesó que su hijo mayor ha pasado pruebas psicológicas que han diagnosticado que, por ahora, lo mejor es que el adolescente no tenga mucho contacto con John Kelvin.

“La primera vez que me acerco a la comisaría para hacer la denuncia, ahí es donde yo amplío, a raíz de las situaciones con mi hijo mayor de 13 años que ya no quería ir con su papá por ciertas situaciones que me ha contado. Incluso estoy viendo el tema de la terapia. Ya ha pasado por pruebas psicológicas y se ha recomendado que se tome cierta distancia del papá. Por eso salieron las medidas de protección a favor de mi hijo”, agregó.

Por último, la aún esposa del cantante advirtió que no permitirá que le vuelvan a faltar el respeto, ni mucho menos traigan abajo su honra como madre y mujer. “ Yo no voy a permitir que él, ni nadie de su familia, a mi me vuelva a faltar el respeto, y por eso hice lo que corresponde por ley”, finalizó diciendo para las cámaras de ‘Préndete’.

