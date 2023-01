Daniela Castro, la mujer que denunció al futbolista Renato Tapia por no reconocer al hijo que tuvieron hace 6 años, explicó por qué nunca hizo público que el seleccionado peruano tenía un hijo extramatrimonial.

Durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina le preguntó por qué guardó silencio durante tantos años: “Yo me pregunto por qué aguantaste tanto, por qué le creíste año tras año de que él iba a firmarlo, por qué aceptaste incluso que él te impusiera a una nana -porque él te obligó a que vivieras con el primo en la misma casa para que él viera qué hacías, qué no hacías, que no le dijeras a nadie que era el hijo de él, para que no le tomaras fotos, para que no lo sacaras al centro comercial, o sea, era tu controlador-, ¿por qué aguantaste?”.

“Porque sentía que me lo merecía, estaba muy avergonzada de lo que había pasado”, dijo Daniela Castro entre lágrimas. “¿Avergonzada de qué, Daniela?”, le preguntó la ‘urraca’.

Daniela Castro admitió que le daba vergüenza estar embarazada de un hombre casado: “De haber quedado embarazada de él, que estaba casado”, dijo la mujer.

En ese sentido, Magaly Medina afirmó que la responsabilidad fue de los dos: “Pero eso era una cuestión de los dos, de mutuo acuerdo, tú no lo obligaste a él con una pistola a ir a una cama ni él te obligó a ti, tú sabías que él estaba casado, él sabía que él estaba casado, el compromiso no era tuyo, el compromiso era de él (...) él es el que faltó a la regla número 1 de su compromiso y de su matrimonio, tú fuiste una circunstancia en su vida”.

Por su parte, Daniela Castro reveló cómo reaccionó Renato Tapia al enterarse que ella estaba embarazada: “Él cortó toda comunicación cuando yo le digo que estoy embarazada (...) me dijo de que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”.

