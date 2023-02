Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, confirmó lo que tanto se especulaba: la brasileña Ana Paula Consorte está embarazada y le dará un nuevo nieto. Petronila Gonzáles , mejor conocida como ‘Peta’, lo confirmó a América HOY, en una entrevista difundida este 13 de febrero de 2023.

Ethel Pozo le preguntó si quería más nietos, pero la reacción de la mamá de Paolo Guerrero sorprendió a todos.

“¿Quiere más nietos?”, consultó la hija de Gisela Valcárcel, y Doña Peta exclamó: “¡pero si ya tengo 20 nietos!”.

“Uno más de Paolo, ¿le gustaría?”, cuestionó Ethel y la mamá de Paolo dio una fría respuesta:

“Ah verdad, ya viene el 21, ¿no? (...) Para todos los hogares, una criatura es una bendición de Dios”.

Petronila Gonzáles agregó que ya tiene tres bisnietos y no el quita el sueño tener un nieto más. “Que vengan todos lo que quieran, si ya tengo 20 nietos que haya más” , agregó.

¿Doña Peta es cariñosa con sus nietos?

Doña Peta reveló por primera vez cómo es su relación con su familia, hijos y nietos.

“Yo no soy cariñosa, de dar beso, no soy de hacer mimos . Ellos saben, hasta me ruegan mis nietos para que yo les dé un abrazo, con eso te digo bastante, por eso dirán que soy muy seca en ese sentido. Doy mi vida por toda la familia, mis hijos, mis nietos, mi bisnietos”, comentó.

