Dorita Orbegoso opinó sobre Samahara Lobatón, quien se encuentra envuelta en un escándalo por alardear sobre la fiesta de cumpleaños de su pequeña Xianna. La hija de Melissa Klug se jactó de haber gastado 40 mil soles en la celebración del primer año de su hija, lo que le costó miles de críticas en redes sociales.

La bailarina aseguró que ella hubiera invertido todo ese dinero en comprarse una casa o un departamento. Como se sabe, Samahara Lobatón vive en un departamento alquilado.

“Yo si tengo unas carteras que no son originales, porque las zapatillas uno se la puede comprar y si tú usas algo que es réplica no tiene porque avergonzarte porque por algo lo llevas bien puesto (...) Igual no uso cosas que son de marcas porque no vivo ostentando de lo que pueda tener y para tal caso si voy a gastar 40 mil u 80 mil soles, mejor me compro un terreno, hay que pensar y ser más maduras en las respuestas que uno puede dar”, comentó Dorita Orbegoso para El Popular.

En esa línea, la Orbegoso también se refirió a Melissa Klug, quien sacó las garras por su hija y le dio unos consejos: “Yo creo que Melissa como mamá, en lugar de salir a defender a su hija, creo que debe un poco orientarla, para que madure un poco más”, dijo.

“Samahara ya es una señora e igual está cometiendo varios errores, es como el talón de Aquiles ya que siempre se está metiendo en escándalos, pero nosotras estamos como madre, no solo para apoyar o apañar, sino también salir a corregir” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR