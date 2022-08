Los rajes en contra de Samahara Lobatón no paran y es que el popular ‘Metiche’ se sumó al cargamontón en contra de la hija de Melissa Klug y la tildó de acomplejada.

Según el conductor de ‘D’ Mañana’, la influencer se habría quejado de las pensiones que tenía que pagar por el nido de su pequeña, algo un poco contradictorio, ya que Samahara se la pasa alardeando sobre la fiesta de 40 mil soles que le hizo a su niña.

¿Qué dijo ‘Metiche’ sobre Samahara Lobatón?

“Los 40 mil soles para hacer la fiesta te lo metes en la boca , no lo dices, no lo comentas, fuera de lugar. ¿Recuerdas cuando me dijiste que pagabas un nido de casi 1500 soles y que tenías que pagar mensualmente? ¿Por qué no pagaste todo el año del nido? No nos vengas con cuentos”, contó Villavicencio en su programa de Panamericana este martes 22 de agosto.

Pero eso no fue todo, el conductor de espectáculos reveló que Samahara Lobatón mintió sobre sus estudios superiores y es que la hija de la Klug le faltarían varios años para terminar su carrera.

“Otra mentira, no te falta dos ciclos de la universidad, a mí me dijiste que te faltan 4 años, así que basta de mentiras Samahara... Son unas acomplejadas”, disparó.

