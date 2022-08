Magaly Medina no dudó en mandarle su ‘chiquita’ a Melissa Klug tras sus últimas declaraciones en “En boca de todos”, donde arremetió contra el tiktoker George Rubin, por afirmar que las prendas lujosas que ella utiliza no son originales. Inclusive, la chalaca amenazó con demandar al joven.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ criticó fuertemente a la ‘Blanca de Chucuito’ por ningunear al joven peruano e incluso la comparó con Jefferson Farfán por advertir con proceder legalmente.

“Show conmigo no, agarró a las más mediáticas, ningunea a mi hija y me dice descarada con ese calificativo... Si él sigue hablando yo veré la manera legal de poder callarlo, el me va a demostrar lo que ha dicho públicamente”, fue el mensaje de Melissa Klug.

“Ay, ya pareces a Jefferson (Farfán), no te pases Melissa, hay que tener correa... Está hablando igualito a Jefferson Farfán, porque a él le dices cualquier cosa que altere sus oídos o que le han dicho algo que a él de desagrada, manda al abogado, pero todo es un show y no debe de ofenderse”, expresó la figura de ATV.

