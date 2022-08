Era necesario. Magaly Medina decidió volver a comentar el tema de Melissa Klug y Samahara Lobatón con sus prendas bambas, debido a que la ex de Jefferson Farfán amenazó con demandar al TikToker que las dejó al descubierto, al mismo estilo que el ‘10 de la calle’ y sus demandas que se reparten como pan.

Primero comenzó leyendo las declaraciones de Melissa en el programa ‘En Boca de Todos’, donde señaló que el TikToker se colgaba de “las más mediáticas” del medio, dejando sin palabras a Magaly Medina, quien la bajó de su nube y añadió: “Está bien alucinada la Melissa”.

La ‘urraca’ decidió ubicar a Melissa Klug, quien se supone que ya tiene experiencia en el medio y sigue arañándose por cosas que no tiene que demostrar a nadie: “Es todo un show, hay gente que en medio del show puede decir un montón de estupideces, pero a ese tipo de palabrería barata no hay que escucharla”.

Además, Magaly le recordó a Melissa Klug que mientras más hablen de ella es mejor para el negocio de la TV, que es de lo que actualmente come la ‘Blanca de Chucuito’ y le recomendó que se dedique a otras cosas y no a responder a personas que no le suman.

