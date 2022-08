Se olvidó que su jefe era Aldo Miyashiro. Gracias a la última entrevista que brindó Fiorella Retiz, la ‘urraca’ pudo criticar con gusto a la partidora de ‘Erika Villalobos’, quien señaló que hay mucho machismo en las empresas, ya que despiden a las mujeres, pero no a los hombres.

El motivo por el que Miyashiro la despidió, era simple para Magaly Medina: “Así no hayan regresado, su esposa no iba a permitir que sigan trabajando con quien le fue infiel”, además recordó que a diferencia de ella, el ‘Chino’ sí trabajaba para ‘América’: “Ella no trabajaba para el canal, Miyashiro era su jefe, machista o no machista, el que la sacó es su jefe”.

Tratando de dejar de lado el machismo evidente que existe en las empresas y el Perú, Magaly aclaró que el caso de Fiorella Retiz fue diferente: “En su caso fue diferente, con quien debe dirigir sus reclamos es a su exjefe, amigo, amante, exactamente no lo ha definido”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO