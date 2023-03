Ethel Pozo y Brunella Horna están recibiendo cientos de críticas luego que Magaly Medina las pusiera en evidencia sobre la ayuda que llevó América Hoy a los damnificados de Comas. La “Urraca” descubrió que las presentadoras no habrían llevado la comida y agua a los afectados, sino el popular ‘Chef del pueblo’, a quien se le ocurrió el gesto solidario.

Tras ser desmentida, la hija de Gisela Valcárcel salió en su programa este 16 de marzo para defenderse y negó haberse apropiado de donaciones ajenas.

Chef le hace roche y desmiente a Ethel Pozo

Sin embargo, uno de los trabajadores del popular “Chef del pueblo” desmintió la versión de Pozo y compañía y aseguro que la esposa de Julián Alexander nunca le dio dinero para la ayuda solidaria.

“Señora, Ethel, usted a mi no me dio dinero para cocinar, para preparar la carapulcra. Nadie de la producción (de “América hoy”) nos dio dinero. Tengo pruebas que le puedo mostrar que certifican que no dieron ayuda”, dijo el chef.

“Se les cayó el teatro, es que eso vende amigos, ustedes cuando vean a un artista apoyando a gente que está en desgracia detrás de ese apoyo hay un equipo, pero los que salen jactándose diciendo que ellos llevaron la ayuda es mentira”, agregó muy molesto.